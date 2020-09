Referendum, Di Maio al seggio: “Sono trent’anni che aspettiamo” | VIDEO (Di domenica 20 settembre 2020) “Sono trent’anni che lo aspettiamo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio questa mattina al seggio, poco prima di inserire nell’urna la scheda elettorale del Referendum sul taglio dei parlamentari. L’esponente M5S ha votato a Pomigliano, presso la Scuola Sulmona di via Sandro Pertini. Alla domanda “Missione compiuta?” Di Maio ha risposto “Questo dipende dagli italiani”. I dati sull’affluenza alle elezioni regionali TUTTO SULLE ELEZIONI REGIONALI 2020 TAGLIO DEI PARLAMENTARI: TUTTO SUL Referendum COSTITUZIONALE Leggi anche: – Regionali, 3 scenari per il dopo-elezioni (di Luca Telese) – Referendum, perché votare Sì contro l’establishment e la monarchia editoriale ... Leggi su tpi (Di domenica 20 settembre 2020) “Sono trent’anni che lo aspettiamo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Diquesta mattina al, poco prima di inserire nell’urna la scheda elettorale delsul taglio dei parlamentari. L’esponente M5S ha votato a Pomigliano, presso la Scuola Sulmona di via Sandro Pertini. Alla domanda “Missione compiuta?” Diha risposto “Questo dipende dagli italiani”. I dati sull’affluenza alle elezioni regionali TUTTO SULLE ELEZIONI REGIONALI 2020 TAGLIO DEI PARLAMENTARI: TUTTO SULCOSTITUZIONALE Leggi anche: – Regionali, 3 scenari per il dopo-elezioni (di Luca Telese) –, perché votare Sì contro l’establishment e la monarchia editoriale ...

