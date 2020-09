Referendum costituzionale 20 e 21 settembre: l'affluenza alle urne in provincia di Foggia (Di domenica 20 settembre 2020) L'affluenza alle urne alle ore 19 del 20 settembre 2020 in tutta la Puglia per il Referendum costituzionale è del 30,28%, del 28,06% in provincia di Foggia. Domenica Lunedì Comuni %ore 12 %ore 19 %ore ... Leggi su foggiatoday (Di domenica 20 settembre 2020) L'ore 19 del 202020 in tutta la Puglia per ilè del 30,28%, del 28,06% indi. Domenica Lunedì Comuni %ore 12 %ore 19 %ore ...

