Referendum | alle 23 l' affluenza sfiora il 40%

ROMA (ITALPRESS) – Secondo i dati disponibili (7.691 su 7.903 comuni) l'affluenza per il Referendum alle 23 è del 39,42%. Lo rende noto il Viminale.(ITALPRESS).

