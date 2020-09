Referendum, alle 23 affluenza al 38,75% (Di domenica 20 settembre 2020) Quando sono disponibili i dati di tutti i 7.903 Comuni, l’affluenza per il Referendum alle 23 di oggi, 20 settembre, è del 38,75%. Lo rende noto il Viminale. Ricordiamo che per votare c’è ancora tempo anche domani, dalle ore 7 alle ore 15. Referendum 2020: taglio dei parlamentari Questo il testo del quesito stampato sulla scheda: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?” I cittadini con diritto di voto possono esprimersi barrando la casella del sì, per confermare la riduzione del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 settembre 2020) Quando sono disponibili i dati di tutti i 7.903 Comuni, l’per il23 di oggi, 20 settembre, è del 38,75%. Lo rende noto il Viminale. Ricordiamo che per votare c’è ancora tempo anche domani, dore 7ore 15.2020: taglio dei parlamentari Questo il testo del quesito stampato sulla scheda: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?” I cittadini con diritto di voto possono esprimersi barrando la casella del sì, per confermare la riduzione del ...

you_trend : ? Ecco la mappa per comune dell'affluenza alle ore 12 del #referendum - you_trend : ??? Alle 19 si amplia la forbice di affluenza al #Referendum fra le regioni al voto per le regionali e le altre: 7… - you_trend : ? Ecco la mappa per comune dell'affluenza alle ore 19 del #referendum #maratonayoutrend - Marcello_1979 : RT @ComunePalermo: #ElezioniPA – Referendum Costituzionale 2020 - Rilevazione Affluenze ore 23:00 Dati affluenze ai seggi alle ore 23:00… - insistente_ : RT @you_trend: ?? Affluenza parziale al #referendum alle ore 23 (3.616 comuni su 7.903): 39,3% #MaratonaYouTrend -