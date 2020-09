Referendum, alle 19 l'affluenza sfiora il 30% (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA, ITALPRESS, - Quando sono disponibili i dati definitivi, l'affluenza per il Referendum alle 19 è del 29.71%. Lo rende noto il Viminale. Queste invece le affluenze per le elezioni Regionali: ... Leggi su gazzettadiparma (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA, ITALPRESS, - Quando sono disponibili i dati definitivi, l'per il19 è del 29.71%. Lo rende noto il Viminale. Queste invece le affluenze per le elezioni Regionali: ...

you_trend : ? Ecco la mappa per comune dell'affluenza alle ore 12 del #referendum - you_trend : ??? Alle 19 si amplia la forbice di affluenza al #Referendum fra le regioni al voto per le regionali e le altre: 7… - you_trend : ? Ecco la mappa per comune dell'affluenza alle ore 19 del #referendum #maratonayoutrend - TuttoSesto : Elezioni e referendum: affluenze a Sesto, Calenzano e Campi alle 23 - daje_a : RT @you_trend: ??? #Affluenza parziale alle ore 23 - #Referendum: 7 regioni con regionali: 46,9% (1789 comuni su 2178, 82,1%) Restanti 13 r… -