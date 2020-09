Referendum, alle 19 l’affluenza sfiora il 30% (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Quando sono disponibili i dati definitivi, l’affluenza per il Referendum alle 19 è del 29.71%. Lo rende noto il Viminale. Queste invece le affluenze per le elezioni Regionali: Campania 26,52%; Liguria 32,07%; Puglia 27,6%; Veneto 35,55%, Toscana 36,29%, Marche 32,94%, Valle D’Aosta 42,68%. (ITALPRESS). Referendum, alle 19 l’affluenza sfiora il 30% su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Quando sono disponibili i dati definitivi, l’affluenza per il19 è del 29.71%. Lo rende noto il Viminale. Queste invece le affluenze per le elezioni Regionali: Campania 26,52%; Liguria 32,07%; Puglia 27,6%; Veneto 35,55%, Toscana 36,29%, Marche 32,94%, VD’Aosta 42,68%. (ITALPRESS).19 l’affluenzail 30% su Il Corriere della Città.

