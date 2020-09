Referendum, alle 12 affluenza nei seggi al 12,25% (Di domenica 20 settembre 2020) alle ore 12 al Referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari ha votato il 12,25% degli aventi diritto. Il dato, fornito dal ministero dell'Interno, è definitivo (7.903 comuni su un totale 7.903). Nel dettaglio il voto al Referendum nelle singole Regioni: Abruzzo 10,61%, Basilicata 9,4%, Friuli 12,4%, Trentino Alto-Adige 16,04%, Umbria 9,56%, Valle d'Aosta 18,24%, Sicilia 6,41%, Molise 9,76%, Sardegna 7,76%, Marche 14,9%, Puglia 13,21%, Lazio 10,87%, Calabria 8,62%, Piemonte 12,02%, Toscana 15,44%, Lombardia 12,44%, Campania 12,46%, Emilia romagna 14,16%, Liguria 15,43%, Veneto 16,31%. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 20 settembre 2020)ore 12 alcostituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari ha votato il 12,25% degli aventi diritto. Il dato, fornito dal ministero dell'Interno, è definitivo (7.903 comuni su un totale 7.903). Nel dettaglio il voto alnelle singole Regioni: Abruzzo 10,61%, Basilicata 9,4%, Friuli 12,4%, Trentino Alto-Adige 16,04%, Umbria 9,56%, Vd'Aosta 18,24%, Sicilia 6,41%, Molise 9,76%, Sardegna 7,76%, Marche 14,9%, Puglia 13,21%, Lazio 10,87%, Calabria 8,62%, Piemonte 12,02%, Toscana 15,44%, Lombardia 12,44%, Campania 12,46%, Emilia romagna 14,16%, Liguria 15,43%, Veneto 16,31%.

