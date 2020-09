Referendum, affluenza al 12,2% alle 12 (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA – Il dato dell’affluenza alle urne per il referendum alle 12 si attesta al 12,2 per cento, ma non è ancora definitivo. Infatti finora sono arrivati i dati di 5.812 Comuni su 7.903. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Referendum, affluenza al 12,2% alle 12 Spari in spiaggia in mezzo ai bagnanti a Torvaianica, ferito un albanese FOTO | 150 anni dalla presa di porta Pia, ecco la nuova illuminazione VIDEO | Galimberti: “Chiara Ferragni? Non la seguo”. E ai docenti dice: “Ai ragazzi non insegniamo più a pensare” VIDEO | Da case vuote a spazi civici comuni, un’architetta femminista rivoluziona Montevideo È morta Rossana Rossanda, fondatrice de ‘il manifesto’ Leggi su dire (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA – Il dato dell’affluenza alle urne per il referendum alle 12 si attesta al 12,2 per cento, ma non è ancora definitivo. Infatti finora sono arrivati i dati di 5.812 Comuni su 7.903. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Referendum, affluenza al 12,2% alle 12 Spari in spiaggia in mezzo ai bagnanti a Torvaianica, ferito un albanese FOTO | 150 anni dalla presa di porta Pia, ecco la nuova illuminazione VIDEO | Galimberti: “Chiara Ferragni? Non la seguo”. E ai docenti dice: “Ai ragazzi non insegniamo più a pensare” VIDEO | Da case vuote a spazi civici comuni, un’architetta femminista rivoluziona Montevideo È morta Rossana Rossanda, fondatrice de ‘il manifesto’

