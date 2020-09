Reazione a Catena 20 settembre 2020: i Tre alla Seconda vincono 6mila euro (video) (Di domenica 20 settembre 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 20 settembre 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campioni i Tre alla Seconda. Avevano partecipato al gioco già nel 2017, ma adesso ci riprovano…e per questo hanno deciso di chiamarsi “alla Seconda”. I Tre alla Seconda – Marco, Francesco e Tommaso, i Fratelli Bartoloni -, al loro ventesimo tentativo sono nuovamente riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo qualche dimezzamento, valeva 6313 euro. Il loro montepremi totale sale così a circa 173.800 ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 20 settembre 2020) Ildell’Ultimadidi stasera, 20. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campioni i Tre. Avevano partecipato al gioco già nel 2017, ma adesso ci riprovano…e per questo hanno deciso di chiamarsi “”. I Tre– Marco, Francesco e Tommaso, i Fratelli Bartoloni -, al loro ventesimo tentativo sono nuovamente riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima, che stasera, dopo qualche dimezzamento, valeva 6313. Il loro montepremi totale sale così a circa 173.800 ...

Notiziedi_it : Tre alla Seconda (fratelli Bartoloni) a Reazione a Catena: il montepremi aumenta - princehelmsley : Ma***ni pure a reazione catena. Mochela li ciò...... - Efuoribuio : A reazione a catena uno dei tre fratelli dei Tre alla seconda mi ricorda troppo Luca per come parla quindi tifo sempre per loro - LinkaTv : E' iniziato Reazione a catena su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - Alessia38014305 : @marcoliorni ciao marco sono Alessia ho 14 anni stasera no indovina la parola reazione a catena una volta mi azzenz… -