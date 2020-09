Raoul Bova | la notizia tanto attesa | matrimonio?

Leggi su controcopertina

(Di domenica 20 settembre 2020) Alla soglia dei cinquantanni,non potrebbe chiedere di più. Ha una carriera invidiabile alle spalle, una bella famiglia allargata e anche… le nozze da organizzare! Secondo gli amici, per lui e la compagna Rocio Munoz Morales i fiori d’arancio sarebbero sempre più vicini. Quest’estate la coppia ha trascorso le vacanze tra la Calabria -terra di origine del papà di lui – e la Puglia: e pare che i due siano andati nella zona dei trulli a fare sopralluoghi in cerca della location ideale per il giorno del «Si». La fede al dito prima di compiere il mezzo secolo sarebbe un regalo davvero speciale per l’attore. Del resto con la modella spagnola – e ormai attrice affermata – lui condivide tutto, set compreso. I due sono i protagonisti della nuova fiction targata Mediaset ...