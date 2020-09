Radioterapia breve e mirata, nuova tecnologia per la battaglia contro il cancro (Di domenica 20 settembre 2020) Il dispositivo si chiama MrLinac Unity: in 1 anno oltre 1.000 trattati all'Irccs ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona) Leggi su repubblica (Di domenica 20 settembre 2020) Il dispositivo si chiama MrLinac Unity: in 1 anno oltre 1.000 trattati all'Irccs ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona)

Nuovo strumento nella lotta contro il cancro che durante il trattamento mette a disposizione del radioterapista oncologo "immagini di altissima qualità e definizione". Una strategia che promette di "d ...

Una radioterapia più breve e mirata contro il tumore grazie ad una macchina unica in Italia, che permette una sorta di 'guerra-lampo' alla neoplasia. Una rivoluzione tecnologica che è già realtà nel d ...

Nel caso del cancro alla prostata, con una media di soli 5 appuntamenti, consente di avere ottimi risultati, più rapidamente degli schemi di radioterapia tradizionale che possono invece superare anche ...

