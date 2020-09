Prurito al Cuoio Capelluto | tutti i rimedi per prevenirlo | curarlo ed evitarlo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 20 settembre 2020) Se soffrite dial, sapete bene di cosa stiamo parlando! Iltende ad infiammarsi molto spesso, procurando così un forte e fastidiosoche può portare anche a ferite e tagli, causati dalle unghie. Questo non solo può essere causato da un’infiammazione, ma anche da una infezione che non bisogna assolutamente sottovalutare. Questo disturbo colpisce sia uomini sia donne, di qualsiasi età, provocando desquamazione e forfora. Per aver cura del benessere del nostro organismo, è fondamentale e necessario seguire una corretta alimentazione, bere acqua ed essere sempre idratati. Inoltre, non dimenticate l’importanza di mangiare frutta, verdura ed eliminare le costanze tossiche, come fumo e ...