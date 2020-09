Profiling 9 al giro di boa su Giallo | anticipazioni episodi del 20 e 27 settembre

Leggi su optimagazine

(Di domenica 20 settembre 2020) Continua la programmazione di9 su, ogni domenica con duein prima visione in chiaro a partire dalle 21.10. La nuova stagione del procedural francese con protagonista Juliette Roudet è in onda anche al venerdì sera, in replica con due9 è stata trasmessa per la prima volta in Italia in anteprima assoluta nella primavera 2019 da Fox Crime, canale 116 di Sky, e ora è in programmazione per la prima volta in chiaro sul canale 38 del digitale terrestre. Domenica 20vanno in onda gli5 e 6: si tratta deldi boa per9, che come le precedenti stagioni è composta da 10. La protagonista Adèle ...