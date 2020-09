Primavera 1 2020 2021 | pari tra Atalanta e Juventus nel big match

Leggi su sportface

(Di domenica 20 settembre 2020) Finisce con un pareggio il bigdel campionatotra. Le due corazzate del torneo giovanile che prende il via proprio in questo weekend non si fanno del male e partono con un 1-1 frutto di un autogol di Leo per il vantaggio dei padroni di casa orobici, per la verità fino ad allora schiacciati dai bianconeri. La squadra guidata da Bonatti, però, non si perde d’animo e nel finale pesca il jolly con Da Graca che sigla la rete del pareggio francamente meritato per quanto si è visto in questo primo scontro ad alta quota del campionato.