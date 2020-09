Previsioni Meteo Toscana: rovesci e temporali nei prossimi giorni (Di domenica 20 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Domani molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Venti: deboli meridionali. Mari: fra poco mossi e localmente mossi. Temperature: minime stazionarie, massime in diminuzione, più sensibile sulle zone centro-meridionali. Martedì 22 Settembre molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente temporalesche. Venti: deboli meridionali con rinforzi di Scirocco su Arcipelago e costa meridionale dal pomeriggio. Mari: fra poco mossi e mossi. Temperature: stazionarie. Mercoledì ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regionee CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper la. Domani molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere dio o temporale. Venti: deboli meridionali. Mari: fra poco mossi e localmente mossi. Temperature: minime stazionarie, massime in diminuzione, più sensibile sulle zone centro-meridionali. Martedì 22 Settembre molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente temporalesche. Venti: deboli meridionali con rinforzi di Scirocco su Arcipelago e costa meridionale dal pomeriggio. Mari: fra poco mossi e mossi. Temperature: stazionarie. Mercoledì ...

