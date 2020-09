Presidente di seggio positiva a Potenza Esito arrivato quando la donna era già nella scuola media | scrutatori sostituiti e sanificazione

(Di domenica 20 settembre 2020) Unadiha ricevuto la comunicazione di essereal Coronavirus poco dopo averlo insediato: è successo nel pomeriggio di sabato aBusciolano. Dopo aver ricevuto la comunicazione, laha subito lasciato l’istituto scolastico, nel rione Santa Maria del capoluogo lucano, mentre gli, che saranno, sono in attesa di ricevere indicazioni sulla possibilità di effettuare il tampone. Per la, dove vi sono quattro seggi, in serata è stata effettuata la. L'articolodi. ...

Agenzia_Italia : A Potenza positiva al Covid una presidente di seggio: tutti sostituiti - fanpage : #Elezioni, presidente di seggio positiva al #Covid19, cambiati anche gli scrutatori #20settembre - Adnkronos : Presidente seggio positivo a #Potenza: sostituiti tutti gli scrutatori - infoitinterno : Potenza, la presidente di seggio ha il Coronavirus: sostituiti tutti gli scrutatori - SempreLibero2 : Presidente seggio positivo a Potenza: sostituiti tutti gli scrutatori -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente seggio

presidente del Consorzio turistico Via Lattea e già candidato sindaco 5 anni fa, quando prese 69 voti (e Colarrelli 122). Ci sono i comuni con un solo candidato, come Morozzo, nel Cuneese ...Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, voterà oggi alle 12 a Padova, nel seggio di via Cristoforo Moro presso la sezione 49 della scuola media Vivaldi. Rientrata da Roma dopo la premiazione ...Seggi costituiti, oggi domenica 20 e domani lunedì 21 settembre si vota. Sono poco meno di 3 milioni - per l’esattezza 2.985.115 - i toscani che domani e dopodomani saranno chiamati alle urne per ...