Premier League, il Chelsea ospita il Liverpool: big match a Stamford Bridge (Di domenica 20 settembre 2020) Prosegue la seconda giornata di Premier League, ed è subito big match tra il Chelsea di Lampard e il Liverpool campione in carica d’Inghilterra guidato da Jurgen Klopp. I Blues dopo il 3-1 contro il Brighton ospitano i Reds a Stamford Bridge che nella prima giornata hanno superato il Leeds di Bielsa con un pirotecnico 4-3. Da un lato i londinesi molto attivi sul mercato dopo gli arrivi di Werner e Havertz, si candidano insieme al City – come lo scorso anno – alla vittoria finale. Dall’altro lato Klopp farà nuovamente affidamento sul trio Salah, Firmino, Mané per difendere il titolo e provare ad arrivare fino in fondo in Champions League. Il big match della seconda giornata ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020) Prosegue la seconda giornata di, ed è subito bigtra ildi Lampard e ilcampione in carica d’Inghilterra guidato da Jurgen Klopp. I Blues dopo il 3-1 contro il Brightonno i Reds ache nella prima giornata hanno superato il Leeds di Bielsa con un pirotecnico 4-3. Da un lato i londinesi molto attivi sul mercato dopo gli arrivi di Werner e Havertz, si candidano insieme al City – come lo scorso anno – alla vittoria finale. Dall’altro lato Klopp farà nuovamente affidamento sul trio Salah, Firmino, Mané per difendere il titolo e provare ad arrivare fino in fondo in Champions. Il bigdella seconda giornata ...

Ultime Notizie dalla rete : Premier League I risultati in Premier League Goal.com 5-2 del Tottenham al Southampton, Son e Kane da record

Il Tottenham ha travolto 5-2 il Southampton in trasferta. Son è il primo asiatico a calare un poker in uno dei top 5 campionati europei. Al secondo tentativo arriva la prima vittoria per il Tottenham ...

Premier League, Wolverhampton-Manchester City: dove vedere il match in Tv

Il calendario della seconda giornata di Premier League si chiude con Wolverhampton-Manchester City, sfida che si preannuncia davvero interessante. Nella scorsa stagione, infatti, i padroni di casa son ...

Tottenham, Mourinho centra la prima vittoria in Premier. Show di Son

SOUTHAMPTON (INGHILTERRA) - Il Tottenham di Mourinho si rialza dopo aver perso la gara di esordio in Premier League con l'Everton. Gli Spurs cambiano volto immediatamente imponendosi 5-2 contro il Sou ...

