Premier League: Chelsea-Liverpool il big match di oggi. Il programma delle partite (Di domenica 20 settembre 2020) Prosegue la seconda giornata di Premier League. Alle 13, il Tottenham scende in campo, in casa del Southampton. L’altro big match di giornata sarà alle 17.30, con la sfida tra Chelsea e Liverpool. Questo il programma delle partite: Domenica 20 settembre h 13.00 Southampton-Tottenham h 15 Newcastle-Brighton h 17.30 Chelsea-Liverpool h 20.00 Leicester-Burnley Lunedì 21 settembre h 19.00 Aston Villa-Sheffield United h 21.15 Wolverhampton-Manchester City Foto: Twitter Premier L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020) Prosegue la seconda giornata di. Alle 13, il Tottenham scende in campo, in casa del Southampton. L’altro bigdi giornata sarà alle 17.30, con la sfida tra. Questo il: Domenica 20 settembre h 13.00 Southampton-Tottenham h 15 Newcastle-Brighton h 17.30h 20.00 Leicester-Burnley Lunedì 21 settembre h 19.00 Aston Villa-Sheffield United h 21.15 Wolverhampton-Manchester City Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

OfficialASRoma : In bocca al lupo per la nuova avventura in Premier League, @cengizunder ?? #ASRoma - SkySport : James gol anche in Premier, chi altro ha segnato in 4 dei top campionati europei? - silviaindump : RT @OfficialASRoma: In bocca al lupo per la nuova avventura in Premier League, @cengizunder ?? #ASRoma - obsessedwasroma : RT @OfficialASRoma: In bocca al lupo per la nuova avventura in Premier League, @cengizunder ?? #ASRoma - stirone99 : RT @OfficialASRoma: In bocca al lupo per la nuova avventura in Premier League, @cengizunder ?? #ASRoma -