Premier League: Chelsea-Liverpool 0-2, doppio Mané (Di domenica 20 settembre 2020) Se Chelsea-Liverpool doveva essere un test per capire se i Blues possono competere coi Reds campioni d'Inghilterra, per la squadra di Lampard la prova non è superata. A Stamford Bridge finisce 2-0 per ... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 settembre 2020) Sedoveva essere un test per capire se i Blues possono competere coi Reds campioni d'Inghilterra, per la squadra di Lampard la prova non è superata. A Stamford Bridge finisce 2-0 per ...

OfficialASRoma : In bocca al lupo per la nuova avventura in Premier League, @cengizunder ?? #ASRoma - SkySport : James gol anche in Premier, chi altro ha segnato in 4 dei top campionati europei? - OfficialASRoma : ?? Ieri sera Mkhitaryan ha giocato la partita numero 150 da titolare tra Bundesliga, Premier League e Serie A 7 sta… - CarmeloLongo15 : RT @SkySport: CHELSEA-LIVERPOOL 0-2 Risultato finale ? ? #Mané (50') ? #Mané (54') ?? - Sport_Mediaset : #PremierLeague: poker di #Son e il #Tottenham ribalta 5-2 il Southampton. #SportMediaset -