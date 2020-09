Premier League 2020/2021: show di Son contro il Southampton, il Tottenham serve la manita (Di domenica 20 settembre 2020) Una prestazione mostruosa di Son al St Mary Stadium regala la vittoria al Tottenham sul campo del Southampton nella seconda giornata di Premier League 2020/2021. I ragazzi di Mourinho passano con un netto 2-5 sul campo dei biancorossi e l’attaccante sudcoreano è il mattatore di giornata segnando addirittura quattro gol. Ad arrotondare il punteggio ci pensa nel finale Harry Kane, mentre Ings (uno su rigore) sigla la doppietta personale tra le fila dei padroni di casa. Incredibile, però, anche l’apporto del centravanti degli Spurs, che oltre a firmare il gol conclusivo è anche l’autore dei quattro assist per le rispettive marcature del compagno di reparto. Non solo: a inizio partita, anche un gol annullato col Var per lui nell’ambito di una ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Una prestazione mostruosa di Son al St Mary Stadium regala la vittoria alsul campo delnella seconda giornata di. I ragazzi di Mourinho passano con un netto 2-5 sul campo dei biancorossi e l’attaccante sudcoreano è il mattatore di giornata segnando addirittura quattro gol. Ad arrotondare il punteggio ci pensa nel finale Harry Kane, mentre Ings (uno su rigore) sigla la doppietta personale tra le fila dei padroni di casa. Incredibile, però, anche l’apporto del centravanti degli Spurs, che oltre a firmare il gol conclusivo è anche l’autore dei quattro assist per le rispettive marcature del compagno di reparto. Non solo: a inizio partita, anche un gol annullato col Var per lui nell’ambito di una ...

OfficialASRoma : In bocca al lupo per la nuova avventura in Premier League, @cengizunder ?? #ASRoma - SkySport : James gol anche in Premier, chi altro ha segnato in 4 dei top campionati europei? - OfficialASRoma : ?? Ieri sera Mkhitaryan ha giocato la partita numero 150 da titolare tra Bundesliga, Premier League e Serie A 7 sta… - sportli26181512 : Premier, il Tottenham di Mourinho centra il primo successo. Show di Son: Dopo la sconfitta con l'Everton di Ancelot… - Diogo_Miranda08 : RT @ofutmundo: Essa Premier League promete ???? -