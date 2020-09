Premier League 2020/2021: il Leicester cala il poker, Burnley sconfitto 4-2 (Di domenica 20 settembre 2020) Il Leicester centra la sua seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il West Bromwich, rifilando un bel poker al Burnley, un successo che permette alle Foxes di balzare al comando della classifica di Premier League 2020/2021 a punteggio pieno insieme ad Everton, Liverpool, Arsenal e Crystal Palace, Gran partenza della formazione ospite che al 10′ passa subito in vantaggio grazie al gol di Chris Wood, ma la reazione degli uomini di Brendan Rodgers non si fa attendere, tant’è che dieci minuti più tardi Harvey Barnes, su un preciso assist dell’ex Atalanta Timothy Castagne, realizza la rete del pareggio. Nella ripresa le Foxes alzano il ritmo di gioco e raccolgono subito i frutti con l’autogol di Erik Pieters al 50′ e ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Ilcentra la sua seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il West Bromwich, rifilando un belal, un successo che permette alle Foxes di balzare al comando della classifica dia punteggio pieno insieme ad Everton, Liverpool, Arsenal e Crystal Palace, Gran partenza della formazione ospite che al 10′ passa subito in vantaggio grazie al gol di Chris Wood, ma la reazione degli uomini di Brendan Rodgers non si fa attendere, tant’è che dieci minuti più tardi Harvey Barnes, su un preciso assist dell’ex Atalanta Timothy Castagne, realizza la rete del pareggio. Nella ripresa le Foxes alzano il ritmo di gioco e raccolgono subito i frutti con l’autogol di Erik Pieters al 50′ e ...

