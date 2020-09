Premi IgNobel, vincono i politici per la gestione della pandemia (Di domenica 20 settembre 2020) Sono di solito un premio alla follia scientifica, a quelle ricerche che fanno ridere più che fare storia. Quest’anno hanno un ampio spazio dedicato alla politica per come ha gestito l’emergenza coronavirus. Sono gli IgNobel i premi che non vorrebbe nessuno, danno la fama (non buonissima) e poco altro: una scatola da assemblare a partire da un pdf e una banconota fuori corso. Leggi su vanityfair (Di domenica 20 settembre 2020) Sono di solito un premio alla follia scientifica, a quelle ricerche che fanno ridere più che fare storia. Quest’anno hanno un ampio spazio dedicato alla politica per come ha gestito l’emergenza coronavirus. Sono gli IgNobel i premi che non vorrebbe nessuno, danno la fama (non buonissima) e poco altro: una scatola da assemblare a partire da un pdf e una banconota fuori corso.

leggoit : #IgNobel 2020: fra i vincitori dei premi più assurdi anche #Bolsonaro e #Trump, ma non c'è niente da festeggiare - lozerovirgola65 : I premi IgNobel assegnati dall'università di Harvard a Trump, Bolsonaro, Putin per la gestione del Covid fanno capi… - CdT_Online : Consegnati gli #IgNobel 2020, i premi della scienza da ridere, pescati tra pubblicazioni autorevoli - Tra i temi pi… - omoscatelli : Premi #IgNobel 2020: a #Bolsonaro, Johnson, Trump, Putin, Erdogan, #Lukashenka, Obrador per aver dimostrato in temp… -