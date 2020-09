Porta Pia, per anniversario nuova illuminazione artistica di Roma Capitale e Acea (Di domenica 20 settembre 2020) Roma, 20 set. - (Adnkronos) - In occasione dei 150 anni dalla presa di Porta Pia è stato inaugurato il nuovo impianto di illuminazione di Piazzale di Porta Pia e del Monumento al Bersagliere, simboli dell'annessione della Città al Regno di Italia e della successiva proclamazione di Roma Capitale. L'evento si è tenuto alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi, riferisce Acea in un comunicato, e sono intervenuti il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli e il responsabile illuminazione pubblica di Areti Alberto Scarlatti. Durante la cerimonia è stato proiettato il tricolore sul monumento. L'appuntamento, inoltre, è stato impreziosito dall'esibizione della Fanfara dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020), 20 set. - (Adnkronos) - In occasione dei 150 anni dalla presa diPia è stato inaugurato il nuovo impianto didi Piazzale diPia e del Monumento al Bersagliere, simboli dell'annessione della Città al Regno di Italia e della successiva proclamazione di. L'evento si è tenuto alla presenza della Sindaca diVirginia Raggi, riferiscein un comunicato, e sono intervenuti il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli e il responsabilepubblica di Areti Alberto Scarlatti. Durante la cerimonia è stato proiettato il tricolore sul monumento. L'appuntamento, inoltre, è stato impreziosito dall'esibizione della Fanfara dei ...

virginiaraggi : A Porta Pia con l'@Esercito Italiano per celebrare i 150 anni della 'breccia' che il #20settembre 1870 aprì la stra… - virginiaraggi : Ieri sera abbiamo illuminato Porta Pia, uno dei luoghi simbolo di Roma e della storia del nostro Paese. In collabor… - Esercito : Oggi #20settembre vogliamo ricordare i 150 anni della Breccia di Porta Pia, un momento importante dell’unità d’Ital… - Davide57208967 : @RepubblicaTv @repubblica Domanda retorica....non dico ai Romani...ma agli italiani...quante persone in questo paes… - UranoRebel : RT @italskipper: Lo fanno in pochi, ma a me oggi piace ricordare 150 anni dalla breccia di Porta Pia, che segnò la fine del potere temporal… -