Pordenone, insegnante di 45 anni trovata morta in casa: il terribile sospetto (Di domenica 20 settembre 2020) Alessandra Francescutti, stimata insegnante, è stata trovata morta in casa sua a Zoppola in un lago di sangue: è mistero sulle cause. Una tragica notizia ha scosso la comunità di Zoppola in Friuli. Alessandra Francescutti, 45 anni, stimata insegnante delle scuole elementari di San Vito al Tagliamento, è stata trovata morta in un lago di … Leggi su viagginews (Di domenica 20 settembre 2020) Alessandra Francescutti, stimata, è statainsua a Zoppola in un lago di sangue: è mistero sulle cause. Una tragica notizia ha scosso la comunità di Zoppola in Friuli. Alessandra Francescutti, 45, stimatadelle scuole elementari di San Vito al Tagliamento, è statain un lago di …

vincecamaggio : Pordenone, insegnante 45enne trovata priva di vita in casa dal marito - ultimenotizie : Alessandra Francescutti , una insegnante delle scuole elementari di San Vito al Tagliamento, è stata trovata morta… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Pordenone, insegnante di 45 anni trovata #morta a #zoppola in un lago di sangue: #giallo sulle cause - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Insegnante di 45 anni trovata #morta a #zoppola in un lago di sangue, è #giallo sulle cause - ABosurgi : RT @Gazzettino: Insegnante di 45 anni trovata #morta a #zoppola in un lago di sangue, è #giallo sulle cause -