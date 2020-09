Pompeo contro il Vaticano per l’accordo con la Cina: “Lo cancelli o perderà autorità morale” (Di domenica 20 settembre 2020) Mike Pompeo scende in campo contro gli accordi tra il Vaticano e la Cina per l’accordo sulla nomina dei vescovi. “Due anni fa la Santa Sede ha raggiunto un accordo con il Partito comunista cinese nella speranza di aiutare i cattolici in Cina. Ma l’abuso del Partito comunista cinese sui fedeli è solo peggiorato”, avvisa il segretario di Stato americano in un tweet. A suo avviso, il Vaticano “metterebbe in pericolo la sua autorità morale se rinnovasse l’accordo”. Le parole di Pompeo arrivano alla vigilia della visita a Roma, prevista il 29 settembre. In quella sede, il diplomatico statunitense tenterà di intervenire sul rinnovo. Ma la disponibilità del Vaticano pare essere alta e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Mikescende in campogli accordi tra ile laper l’accordo sulla nomina dei vescovi. “Due anni fa la Santa Sede ha raggiunto un accordo con il Partito comunista cinese nella speranza di aiutare i cattolici in. Ma l’abuso del Partito comunista cinese sui fedeli è solo peggiorato”, avvisa il segretario di Stato americano in un tweet. A suo avviso, il“metterebbe in pericolo la sua autorità morale se rinnovasse l’accordo”. Le parole diarrivano alla vigilia della visita a Roma, prevista il 29 settembre. In quella sede, il diplomatico statunitense tenterà di intervenire sul rinnovo. Ma la disponibilità delpare essere alta e la ...

