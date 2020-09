Poker del Genoa all’esordio, Crotone ko al Ferraris (Di domenica 20 settembre 2020) GENOVA (ITALPRESS) – Il Genoa batte 4-1 il Crotone al Ferraris e conquista i primi tre punti in campionato: buon esordio in panchina di Maran, grazie alle reti di Destro, Pandev e dei nuovi acquisti Zappacosta e Pjaca. In attacco fiducia a Mattia Destro a cui basta poco per ripagarla: al 6′ Ghiglione sfrutta un errore di Mazzotta per disegnare un traversone in area e trovare l’ex Roma pronto ad appoggiare in rete. Il Crotone subisce il contraccolpo e al 9′ c’è il raddoppio: Goldaniga lancia in profondità Pandev che scatta in posizione regolare e beffa Cordaz con un tocco morbido. Al 26′ il Genoa sfiora il tris: Destro vince il duello fisico con Molina e col destro dal vertice dell’area colpisce la traversa. Ma 2′ dopo il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 settembre 2020) GENOVA (ITALPRESS) – Ilbatte 4-1 ilale conquista i primi tre punti in campionato: buon esordio in panchina di Maran, grazie alle reti di Destro, Pandev e dei nuovi acquisti Zappacosta e Pjaca. In attacco fiducia a Mattia Destro a cui basta poco per ripagarla: al 6′ Ghiglione sfrutta un errore di Mazzotta per disegnare un traversone in area e trovare l’ex Roma pronto ad appoggiare in rete. Ilsubisce il contraccolpo e al 9′ c’è il raddoppio: Goldaniga lancia in profondità Pandev che scatta in posizione regolare e beffa Cordaz con un tocco morbido. Al 26′ ilsfiora il tris: Destro vince il duello fisico con Molina e col destro dal vertice dell’area colpisce la traversa. Ma 2′ dopo il ...

