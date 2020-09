PlayStation 5 e il caos dei pre-ordini | Sony si scusa e promette nuove unità

(Di domenica 20 settembre 2020) Dopo il proverbiale pandemonio che ha caratterizzato l'apertura "a sorpresa" dei pre-di5,ha rotto il silenzio e si èta pubblicamente sui suoi canali social.Su Twitter, possiamo infatti leggere questo messaggio:"Siamo onesti: i pre-order di PS5 potevano essere gestiti meglio. Ci scusiamo per questo. Nei prossimi giorni, rilasceremo più console PS5 per il preordine, i retailer condivideranno ulteriori dettagli a riguardo. Inoltre, altre PS5 saranno disponibili entro la fine dell'anno.".Leggi altro...

tech_gamingit : Oblio In ghingheri con un completo nuovo e alimentato da un caos senza fine. Usa il CODICE CREATORE X0XSHINOBIX0X… - oOShinobi777Oo : Oblio In ghingheri con un completo nuovo e alimentato da un caos senza fine. Usa il CODICE CREATORE X0XSHINOBIX0X… -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation caos

Con una lettera aperta indirizzata ai propri fan e condivisa sui profili social di PlayStation, Sony si scusa per il caos generato dai preordini di PS5 e promette di porvi al più presto rimedio. Nel m ...PS5 ha visto un'apertura dei preorder alquanto rocambolesca, che si è tradotta in una caos totale portato velocemente al soldout con molti utenti rimasti tagliati fuori, motivo per il quale oggi Sony ...Comparso a sorpresa come se avesse utilizzato una Passaporta durante il PlayStation 5 Showcase, Hogwarts Legacy è il nuovo action GDR prodotto da Warner Bros. Interactive Entertainment e creato dal te ...