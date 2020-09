PlayStation 5, anche AMD ha negato le voci sui problemi di produzione della console (Di domenica 20 settembre 2020) Qualche giorno fa, un report di Bloomberg aveva scatenato le preoccupazioni di molti fan: in esso, veniva svelato che Sony avrebbe tagliato la produzione di console PlayStation 5, portandole da 15 a 11 milioni di unità, a causa di un problema nella fornitura.Questo report aveva provocato, fra l'altro, un lieve crollo nel valore azionario di Sony, quindi si è trattato di una notizia che ha spaventato parecchi investitori. Sony, in tempo zero, ha risposto a Bloomberg negando categoricamente tutto quanto.Ora, a distanza di qualche giorno, anche l'altra diretta interessata, AMD, si è unita al coro di Sony, negando qualsiasi problema nella produzione della console.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 20 settembre 2020) Qualche giorno fa, un report di Bloomberg aveva scatenato le preoccupazioni di molti fan: in esso, veniva svelato che Sony avrebbe tagliato ladi5, portandole da 15 a 11 milioni di unità, a causa di un problema nella fornitura.Questo report aveva provocato, fra l'altro, un lieve crollo nel valore azionario di Sony, quindi si è trattato di una notizia che ha spaventato parecchi investitori. Sony, in tempo zero, ha risposto a Bloomberg negando categoricamente tutto quanto.Ora, a distanza di qualche giorno,l'altra diretta interessata, AMD, si è unita al coro di Sony, negando qualsiasi problema nella.Leggi altro...

