Playoff NBA 2020 | Howard punge Jokic | “Ti seguirò sino alla tua camera”

Leggi su sportface

(Di domenica 20 settembre 2020) “è un giocatore fantastico e ho adorato osservare la sua crescita. Non appena entrerò in campo, però, vorrò fargli sentire la mia presenza. Considerando che siamo nello stesso hotel, potrei anche incontrarlo fuori dsua camera per fargli capire che ci sarò per il resto della serie, con gli occhi fissi su di lui. Non è cattiveria, solo lo spirito competitivo che ho dentro di me. Apprezzo il suo lavoro e il suo amore per il gioco, ma questa per me è una grande opportunità, perciò voglio sfruttare ogni momento che mi viene dato in campo“. Queste sono lenti dichiarazioni di Dwight, effettivo dei Los Angeles Lakers pronto a dar l’anima per superare i Denver Nuggets di Nikola, straordinario ...