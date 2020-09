Pirlo: «I giocatori di qualità sono sempre ben accetti. Ci vorrà tempo per vedere la mia Juve» (Di domenica 20 settembre 2020) Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria. Le sue parole Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni. «È importante avere un dialogo con tutti i giocatori. Creare questo tipo di rapporto è importante in campo e fuori. Loro lo stanno facendo con me e io lo faccio con loro, speriamo che duri anche in futuro». MATCH – «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi nella ripresa siamo calati un po’ fisicamente. Siamo rimasti lucidi nei momenti decisivi, loro sono venuti per coprire tutti i varchi e ripartire ma siamo stati bravi a gestire le loro ripartenze». MODELLI DI ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Andrea, tecnico dellantus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria. Le sue parole Andrea, tecnico dellantus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni. «È importante avere un dialogo con tutti i. Creare questo tipo di rapporto è importante in campo e fuori. Loro lo stanno facendo con me e io lo faccio con loro, speriamo che duri anche in futuro». MATCH – «Abbiamo fatto un ottimo primo, poi nella ripresa siamo calati un po’ fisicamente. Siamo rimasti lucidi nei momenti decisivi, lorovenuti per coprire tutti i varchi e ripartire ma siamo stati bravi a gestire le loro ripartenze». MODELLI DI ...

