Pioli | “Mai arrendersi e migliorarsi sempre Rebic è pronto per giocare”

(Di domenica 20 settembre 2020) Il tecnico del Milan, Stefano, alla vigilia dell’esordio in Serie A contro il Bologna, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico rossonero: “Avranno il massimo delle motivazioni ma anche noi le abbiamo. Si parte dalla qualità del giocatore, Calhanoglu sa stare bene in campo sa leggere gli spazi liberi e la sua collaborazione con Ibra è importante e può essere un punto di riferimento per la squadra. Nel pre gara sonocombattuto, ho la serenità di aver preparato a meglio la squadra, però la preoccupazione c’èperchè le gare sono imprevedibili. Quando si hanno delle pressioni all’inizio è un bene perché vuol dire che si sta lavorando bene, adesso bisogna migliorare la posizione della passata stagione. ...