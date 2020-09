Pinacoteca di Brera, come visitarla in modo gratuito fino al 31 dicembre (Di domenica 20 settembre 2020) Niente più biglietto singolo, bensì un abbonamento gratuito, con speciali contenuti interattivi, per dilazionare la visita nel tempo. È questa la novità introdotta dalla Pinacoteca di Brera di Milano, che dopo il successo di pubblico riscosso questa estate con l'introduzione delle visite gratuite – oltre 30 mila visitatori nei mesi di luglio e agosto – ha deciso di rilanciare ulteriormente la propria proposta con Brera Plus+: un abbonamento gratuito che permette di visitare il museo ancora e ancora fino al 31 dicembre, previa prenotazione sul portale Brerabooking.org, ma anche una piattaforma online per beneficiare di ulteriori contenuti interattivi. «Brera deve appartenere alla sua ... Leggi su gqitalia (Di domenica 20 settembre 2020) Niente più biglietto singolo, bensì un abbonamento, con speciali contenuti interattivi, per dilazionare la visita nel tempo. È questa la novità introdotta dalladidi Milano, che dopo il successo di pubblico riscosso questa estate con l'introduzione delle visite gratuite – oltre 30 mila visitatori nei mesi di luglio e agosto – ha deciso di rilanciare ulteriormente la propria proposta conPlus+: un abbonamentoche permette di visitare il museo ancora e ancoraal 31, previa prenotazione sul portalebooking.org, ma anche una piattaforma online per beneficiare di ulteriori contenuti interattivi. «deve appartenere alla sua ...

Sono sempre più numerose le istituzioni culturali e museali italiane impegnate nella digitalizzazione delle opere delle proprie collezioni, un modo per valorizzare il patrimonio del passato e condivid ...

L'Officina delle idee inaugura sabato "Ritratti di famiglia". Molte delle opere esposte per la prima volta: provengono da collezioni private l'iniziativa L'anziana donna dipinta nel quadro "Per tua ...

Un abbonamento, una sorta di "tessera soci" che consentirà non solo l'ingresso alla Pinacoteca, ma anche l'accesso ai contenuti digitali di Brera Plus. La Pinacoteca nel cuore di Milano si veste di nu ...

