Petra | anticipazioni e video del secondo episodio Un Giorno da Cani stasera su Sky e Now Tv

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 20 settembre 2020)e trama del“UnDa” in onda lunedì 21 settembre alle 21:15 su Sky Cinema 1 e Sky Atlantic, in streaming su Now Tv., lunedì 21 settembre, su Sky Cinema 1 e Sky Atlantic e in streaming su Now TVappuntamento per la serie tv originale Sky,con Paola Cortellesi. Seconda delle quattro storie previste per questo primo ciclo di episodi, in onda ogni lunedì alle 21:15 circa. Gli episodi saranno poi disponibili on-demand dopo la messa in onda. Ildal titolo “Unda” è già disponibile sulle Primissime per gli abbonati Sky ...