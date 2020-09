Peter Jackson, indagata la Weta Digital: "Ambiente di lavoro tossico e pornografia" (Di domenica 20 settembre 2020) La Weta Digital fondata da Peter Jackson, la società di effetti speciali de Il Signore degli Anelli, ha avviato un'indagine interna dopo le accuse che descrivono un Ambiente di lavoro tossico. Peter Jackson e gli altri proprietari di maggioranza della Weta Digital, società di effetti speciali de Il Signore degli Anelli, hanno aperto un'indagine interna in seguito alle accuse di ex membri del personale che sostengono che, quando loro lavoravano lì, l'Ambiente di lavoro fosse tossico e includesse bullismo, sessismo e condivisione di materiale pornografico. Weta Digital, la società di effetti ... Leggi su movieplayer (Di domenica 20 settembre 2020) Lafondata da, la società di effetti speciali de Il Signore degli Anelli, ha avviato un'indagine interna dopo le accuse che descrivono undie gli altri proprietari di maggioranza della, società di effetti speciali de Il Signore degli Anelli, hanno aperto un'indagine interna in seguito alle accuse di ex membri del personale che sostengono che, quando loro lavoravano lì, l'difossee includesse bullismo, sessismo e condivisione di materiale pornografico., la società di effetti ...

La Weta Digital fondata da Peter Jackson, la società di effetti speciali de Il Signore degli Anelli, ha avviato un'indagine interna dopo le accuse che descrivono un ambiente di lavoro tossico. NOTIZIA ...

Il Signore degli Anelli, parla la giovane Galadriel: "Per la serie un lavoro sconvolgente"

La serie del Signore degli Anelli targata Amazon Prime Video è stata una delle prime produzioni a tornare sul set dopo il lockdown, e ora è arrivato un primo aggiornamento da parte di uno dei membri d ...

World of Warcraft: un nuovo film in produzione, con Chris Pratt e Peter Jackson

Activision Blizzard e Legendary Pictures starebbero lavorando ad un nuovo film di World of Warcraft. Il film non sarebbe un seguito diretto della pellicola diretta da Duncan Jones nel 2016, ma sarebbe ...

