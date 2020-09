Parma tutto dietro, il Napoli gira a vuoto: al 45' 0-0 senza emozioni (Di domenica 20 settembre 2020) S'è chiuso un primo tempo senza grosse emozioni al Tardini. Il Napoli fa la partita, ma il Parma è tutto dietro, compatto, difendendo con ordine e senza correre particolari rischi. Leggi su tuttonapoli (Di domenica 20 settembre 2020) S'è chiuso un primo tempogrosseal Tardini. Ilfa la partita, ma il, compatto, difendendo con ordine ecorrere particolari rischi.

akillas72 : @sscnapoli Squadra piatta scolastica. In 45 minuti 0 conclusioni. Tutto questo contro il Parma. - tuttonapoli : Parma tutto dietro, il Napoli gira a vuoto: al 45' 0-0 senza emozioni - Giuly_LOL : RT @pskskl_: No fatemi capire. I telecronisti di Dazn in base a cosa dicono che Lozano ha fatto di tutto per far sbattere la palla sulla ma… - pskskl_ : No fatemi capire. I telecronisti di Dazn in base a cosa dicono che Lozano ha fatto di tutto per far sbattere la pal… - michele150381 : @ADeLaurentiis Un 'Forza Parma' ci sta tutto -