Parma-Napoli | Liverani | “Sconfitta che ci può stare | lavoriamo per rendere la rosa competitiva”

Leggi su mediagol

(Di domenica 20 settembre 2020) Partenza con l'handicap per ilche cede 2-0 alall'esordio stagionale.Serie A,0-2: la vecchia guardia fa sorridere Gattuso, ducali impalpabiliSconfitta alla prima di campionato per i ducali che si devono arallo strapotere degli azzurri che nella ripresa prendono in mano la gara e si prendono con la forza i tre punti in palio. Le reti di Mertens e Insigne hanno permesso agli uomini di Gattuso di festeggiare questo successo, sorte avversa per Fabioche non inizia nel migliore dei modi la sua avventura in gialloblu. Il tecnico dei crociati, ai microfoni di Dazn, ha analizzato la prestazione dei suoi., Gattuso: “Abbiamo in mente un solo obiettivo. Osimhen? Un ragazzo con la testa da ...