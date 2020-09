Parma-Napoli | Krause | “Sono nervoso ed emozionato | noi come una famiglia”

Leggi su sportface

(Di domenica 20 settembre 2020) “Sono, non vedo l’ora di iniziare. Sono davvero. Niente di più divertente, che giornata. Siamo una famiglia, per ogni affare deve essere così”. Lo ha detto il nuovo presidente delKyleai microfoni di Dazn nel pre partita del match contro ilche apre la Serie A 2020/2021 dei crociati: “Siamo qui tutti insieme per realizzare lo stesso obiettivo, non per arrivare al giorno di paga. L’obiettivo è la salvezza in questa stagione, ma è il minimo. Poi crescere ogni anno per arrivare a dei successi sarebbe fantastico. Ci sono stati tanti cambiamenti, cerchiamo terreno fertile per far bene”, ha continuato il magnate statunitense che ha da poco rilevato la società.