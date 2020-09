Parma-Napoli | i tifosi tornano allo stadio | in 1000 al ‘Tardini’ FOTO

(Di domenica 20 settembre 2020) Stadi aperti per tutte le partite di Serie A, per un massimo di ingressi di mille persone sugli spalti. E’ quanto stabilito nelle ultime ore. E il ‘Tardini’ difa da apripista alla nuova ordinanza. Mascherine obbligatorie, distanziamento fisico da rispettare e norme di ingresso molto rigide, ma è un primo passo verso una parvenza di normalità. Inizia quindi con il pubblicol’era americana del club, con Krause Group che ha acquistato il 90% delle quote. In alto laGALLERY con idele il neo-presidente. Serie A, tempo di nuovi proprietari: dopo Friedkin anche Krause per la prima del suoL'articolo, i ...

DiMarzio : #SerieA | #ParmaNapoli e #SassuoloCagliari a porte aperte Allo stadio saranno presenti 1000 persone - sscnapoli : ?? | #ParmaNapoli, i precedenti ?? - GoalItalia : Il nuovo presidente Kyle Krause si presenta così alla prima ufficiale del Parma contro il Napoli ai microfoni di… - DrumGiac : Parma Napoli stesse emozioni di Piacebza Reggiana del '96 - SportRepubblica : Diretta Parma-Napoli 0-0, fine primo tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Napoli

Pagelle e tabellino della partita tra Parma e Napoli, valida per la prima partita del campionato di Serie A: i voti della prima frazione Partita di una noia bestiale al Tardini di Parma, almeno in que ...42' - Posseso palla oltre il 60% per il Napoli, ma gli azzurri non trovano varchi. 40' - Tiro alto di Fabian Ruiz dopo un uno due Mertens-Insigne. 38' - Colpo di testa di Mertens su cross di Fabian Ru ...Allo Stadio Tardini di Parma tutto pronto per la sfida tra i padroni di casa gialloblu ed il Napoli allenato da Gennaro Gattuso. Alle ore 12:30 il fischio di inizio dell'arbitro Mariani per il lunch m ...