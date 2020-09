Parma-Napoli 0-2, le pagelle: Dries sposta il pullman, Osimhen devastante. Lozano nuovo acquisto! (Di domenica 20 settembre 2020) Ospina 6 - Giornata decisamente tranquilla e decide di complicarsela da solo con un sombrero a fine partita, in seguito ad un cattivo controllo. Leggi su tuttonapoli (Di domenica 20 settembre 2020) Ospina 6 - Giornata decisamente tranquilla e decide di complicarsela da solo con un sombrero a fine partita, in seguito ad un cattivo controllo.

SkySport : PARMA NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Mertens (64’) ? #Insigne (77’) ? Serie A – 1^ giornata ? ??… - DiMarzio : #SerieA | #ParmaNapoli e #SassuoloCagliari a porte aperte Allo stadio saranno presenti 1000 persone - sscnapoli : ?? | #ParmaNapoli, i precedenti ?? - Stefano02971282 : @SarnaDario Avete segnato su due regali del Parma ?????????? un pò di onestà almeno intellettuale in quel di napoli no? - diavolisempre : dopo una vittoria a parma a napoli gia festeggiano lo scudetto e il pallone d'oro di osimhen. poi si chiedono perche non vincono mai niente -