Parma Napoli 0-0 LIVE | ammoniti Demme e Darmian

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 settembre 2020) Allo Stadio Tardini, la 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 40′ Noia al Tardini – Ancora nessuna grande emozione per i 1000 del Tardini. Il gioco ristagna a centrocampo. 24′ Tiro Inglese – Ci prova l’exda fuori, tiro smorzato ad Fabian, trattenuto da Ospina senza problemi. 21′ – Non cambia il copione della gara: buone trame ma zero emozioni. 10′ – Buone iniziative da parte delle due squadre ma ancora nessun tiro in porta. ...