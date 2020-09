Parma, Liverani: “La squadra mi è piaciuta, gol del Napoli un episodio” (Di domenica 20 settembre 2020) Esordio amaro di Fabio Liverani sulla panchina del Parma. L'allenatore dei ducali esce sconfitto 2-0 contro il Napoli di Gattuso e ai microfoni di Dazn ha provato a spiegare il motivo della sconfitta.LE PAROLE DI Liveranicaption id="attachment 1024431" align="alignnone" width="300" Liverani (Getty Images)/captionQueste le parole dell'ex allenatore del Lecce: "Partiamo dal presupposto che quando si perde non si può essere felici. Ma pensavo che avremmo sofferto di più. Ricordiamo che affrontavamo una squadra che lavora insieme da 13-14 mesi, i calciatori sono insieme da tanto e c'è un allenatore bravo e preparato. Ma la mia squadra mi è piaciuta molto nei primi 20-25 minuti, facendo quello che avevamo provato. Fino ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 settembre 2020) Esordio amaro di Fabiosulla panchina del. L'allenatore dei ducali esce sconfitto 2-0 contro ildi Gattuso e ai microfoni di Dazn ha provato a spiegare il motivo della sconfitta.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1024431" align="alignnone" width="300"(Getty Images)/captionQueste le parole dell'ex allenatore del Lecce: "Partiamo dal presupposto che quando si perde non si può essere felici. Ma pensavo che avremmo sofferto di più. Ricordiamo che affrontavamo unache lavora insieme da 13-14 mesi, i calciatori sono insieme da tanto e c'è un allenatore bravo e preparato. Ma la miami èmolto nei primi 20-25 minuti, facendo quello che avevamo provato. Fino ...

