Parma | Grassi | «Dobbiamo abituarci al nuovo allenatore»

(Di domenica 20 settembre 2020) Albertoha analizzato la sconfitta contro il Napoli Alberto, centrocampista del, ai microfoni di Dazn ha analizzato la sconfitta per 2-0 contro il Napoli. «Abbiamo fatto bene per 55-60 minuti, poi abbiamo sofferto un po’. Loro hanno preso fiducia dopo il gol e per noi è stato difficile reagire. Il nostro obiettivo è la salvezza, siamo ancora forti e vogliamo raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile. La squadra è questa, vogliamo migliorarci ogni partita. Rispetto all’anno scorso è cambiato il modulo, facciamo anche un gioco diverso rispetto a quando c’era mister D’Aversa.ancoraale al suo staff. Sono molto preparati e noi vogliamo ...

PARMA - Debutto con vittoria per il Napoli, che s'è imposto a Parma con le reti nella ripresa di Dries Mertens e Lorenzo Insigne (2-0). Ma il protagonista della vittoria azzurra allo stadio Tardini è ...Alberto Grassi, centrocampista del Parma ex Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la gara persa contro gli azzurri: "Abbiamo fatto bene per 55-60 minuti, poi abbiamo sofferto un po'. Loro hanno ...