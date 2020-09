Paris Hilton racconta lo scandalo che l’ha travolta nel 2003 (Di domenica 20 settembre 2020) Il web non risparmia nessuno, tanto meno i personaggi più noti dello spettacolo. Ne sa qualcosa Paris Hilton, che quando venne pubblicato il suo sax tape nel 2003, fu ricoperta di insulti e lo scandalo la travolse per molte settimane. Ma poi si sa, tutti gli scandali sono destinati a finire e così anche questo … L'articolo Paris Hilton racconta lo scandalo che l’ha travolta nel 2003 NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 20 settembre 2020) Il web non risparmia nessuno, tanto meno i personaggi più noti dello spettacolo. Ne sa qualcosa, che quando venne pubblicato il suo sax tape nel, fu ricoperta di insulti e lola travolse per molte settimane. Ma poi si sa, tutti gli scandali sono destinati a finire e così anche questo … L'articololoche l’hanelNewNotizie.it.

FedeObliqua : Ho visto solo mezz'ora del documentario di Paris Hilton e dico solo che sto facendo di tutto per fare quello che DE… - chiamamiCosmi : paris hilton è la dimostrazione che non tutti i personaggi pubblici che vediamo sono realmente come pensiamo. e pu… - RollingStoneita : Se quella di ‘This Is Paris’ è la vera Paris Hilton, chi abbiamo conosciuto (e amato) finora? #20settembre - DemiLovatoitali : Nuova foto di Demi alla presentazione del nuovo documentario di Paris Hilton - FilmNewsItaly : Paris Hilton: un movimento per chiudere le scuole americane violente -

Ultime Notizie dalla rete : Paris Hilton Se quella di ‘This Is Paris’ è la vera Paris Hilton, chi abbiamo conosciuto (e amato) finora? Rolling Stone Italia Paris Hilton, scandalo sex tape/ “Sono andata all’inferno e tornata, #MeToo? Oggi…”

Paris Hilton torna a confidarsi sullo scandalo del sex tape che la vide protagonista e racconta come sarebbe potuta andare oggi grazie al movimento #MeToo Anche Paris Hilton ha dovuto fare i conti, ne ...

Paris Hilton: un movimento per chiudere le scuole americane violente

L’ereditiera vuole dare il suo contributo dopo l’incubo vissuto durante la sua adolescenza. Paris Hilton ha deciso di creare un movimento contro le scuole americane più violente. «Voglio essere una vo ...

Se quella di ‘This Is Paris’ è la vera Paris Hilton, chi abbiamo conosciuto (e amato) finora?

«Paris Hilton ha fatto un documentario sulla sua vita». Capirai, son vent’anni che ne fa: era il 2003 quando andava in onda il suo primo reality – più che reality, mezzo capolavoro – The Simple Life.

Paris Hilton torna a confidarsi sullo scandalo del sex tape che la vide protagonista e racconta come sarebbe potuta andare oggi grazie al movimento #MeToo Anche Paris Hilton ha dovuto fare i conti, ne ...L’ereditiera vuole dare il suo contributo dopo l’incubo vissuto durante la sua adolescenza. Paris Hilton ha deciso di creare un movimento contro le scuole americane più violente. «Voglio essere una vo ...«Paris Hilton ha fatto un documentario sulla sua vita». Capirai, son vent’anni che ne fa: era il 2003 quando andava in onda il suo primo reality – più che reality, mezzo capolavoro – The Simple Life.