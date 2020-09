Paola Turani Instagram, incantevole nel body attillato: meglio dell’attrice di ‘Flashdance’ (Di domenica 20 settembre 2020) «Ed è subito ‘Flashdance’», così scrive una fan in basso all’ultimo post su Instagram di Paola Turani, alludendo al body super attillato indossato dalla modella lombarda, che ricorda quello indossato dalla 18enne Alex nel film statunitense del 1983 diretto da Adrian Lyne. Come l’attrice Jennifer Beals? Beh, forse anche più incantevole. La splendida influencer appare in forma magnifica, è favolosa in versione sportiva. La folta chioma riccia le incornicia il viso; spiccano gli occhi di ghiaccio. Come si fa a resisterle? leggi anche l’articolo —> Federica Panicucci Instagram, disarmante davanti al caminetto: bellezza divina Paola Turani ... Leggi su urbanpost (Di domenica 20 settembre 2020) «Ed è subito ‘Flashdance’», così scrive una fan in basso all’ultimo post sudi, alludendo alsuperindossato dalla modella lombarda, che ricorda quello indossato dalla 18enne Alex nel film statunitense del 1983 diretto da Adrian Lyne. Come l’attrice Jennifer Beals? Beh, forse anche più. La splendida influencer appare in forma magnifica, è favolosa in versione sportiva. La folta chioma riccia le incornicia il viso; spiccano gli occhi di ghiaccio. Come si fa a resisterle? leggi anche l’articolo —> Federica Panicucci, disarmante davanti al caminetto: bellezza divina...

