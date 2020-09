Paola Ferrari: «Smettiamo di considerare il corpo femminile come una scorciatoia per gli ascolti!» (Di domenica 20 settembre 2020) La Stampa intervista Paola Ferrari, conduttrice di 90° minuto. Parla della condizione femminile in un mondo quasi tutto al maschile come quello del calcio. «Quando ho cominciato io nell’81 si faceva molta fatica. C’era Licia Granello su Repubblica, ma in tv nessuna. Certamente c’è stato molto ostracismo ma oggi grazie alla caparbietà mia e di tante altre giornaliste molto brave come Ilaria D’amico la situazione è cambiata. Ricordiamoci però che è una conquista che dobbiamo difendere, se scadiamo e prendiamo scorciatoie diamo un’arma ai maschi. Dobbiamo trovare il nostro spazio grazie alla professionalità, non grazie alle curve. Poi per carità ognuno fa il suo gioco ma dobbiamo capire che certi giochi possono essere ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 settembre 2020) La Stampa intervista, conduttrice di 90° minuto. Parla della condizionein un mondo quasi tutto al maschilequello del calcio. «Quando ho cominciato io nell’81 si faceva molta fatica. C’era Licia Granello su Repubblica, ma in tv nessuna. Certamente c’è stato molto ostracismo ma oggi grazie alla caparbietà mia e di tante altre giornaliste molto braveIlaria D’amico la situazione è cambiata. Ricordiamoci però che è una conquista che dobbiamo difendere, se scadiamo e prendiamo scorciatoie diamo un’arma ai maschi. Dobbiamo trovare il nostro spazio grazie alla professionalità, non grazie alle curve. Poi per carità ognuno fa il suo gioco ma dobbiamo capire che certi giochi possono essere ...

La conduttrice torna da oggi alla guida di “90°minuto” su Rai 2: faccio questo lavoro da 32 anni con la stessa passione ROMA. «Il calcio è un po’ come l’Araba Fenice, si rigenera. Sono 32 anni che fac ...

