Padova e Napoli | doppio pestaggio in poche ore I feriti denunciano | “Basta odio”

(Di domenica 20 settembre 2020) La notte tra venerdì 18 e sabato 19 settembre, altri due brutali pestaggi hanno avuto come teatro l’Italia, ancora scossa dalla morte di Willy Monteiro Duarte e Maria Paola Gaglione. Il primo è avvenuto a, il secondo aore dopo. I due attacchi hanno inoltre un preoccupante elemento comune: l’omofobia. Le vittime dei pestaggi hanno infatti denunciato gli stessi insulti ricevuti, prima di ricevere calci e pugni. Nelle ore successive, hanno reagito a testa alta: “È arrivato il momento di dire basta a questo odio”. La prima aggressione aLa prima aggressione, in ordine cronologico, è quella di. Gianmarco “Giammy” Vitagliano, cresciuto nella città partenopea, pubblica una foto del suo volto ...

FarodiRoma : Aggressioni omofobe a Padova e Napoli. Sicuri che la nuova legge non serve? - Dania : Il 20 settembre del 1992, tre fratelli di 16, 14 e 12 anni prendevano un treno che da Napoli li avrebbe portati a P… - la_borra : @AnonimoAprutino No parlavo di gente pestata ieri a Napoli e oggi a Padova. - chaomanu_ : RT @la_borra: Oggi è Padova. Ieri Napoli. Domani? - la_borra : Oggi è Padova. Ieri Napoli. Domani? -

Due giovani sono stati aggrediti e insultati a Padova per essersi dati un bacio mentre percorrevano, mano nella mano, il centro di Padova: un amico che ha tentato di difenderli è stato colpito con un ...