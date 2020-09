Padova, bacio gay scatena la violenza: ferito amico delle vittime. Denunciati i sei aggressori (Di domenica 20 settembre 2020) Aggressione a Padova nei confronti di una coppia gay, “rea” di essersi baciata. In sei li hanno aggrediti, un amico li ha difesi e è stato ferito, colpito con un bicchiere in testa. Padova – Un’aggressione sfociata in violenza davanti a Palazzo Moroni. Protagonisti della vicenda due ragazzi, Marlon (21 anni di Mestre) e Mattias (26 anni, locale), e un loro amico. La denuncia intorno alle 23 di sabato. Padova, aggressione gay I due, coppia gay, si sono baciati nel centro del capoluogo veneto mentre passeggiavano mano nella mano. Il gesto ha scatenato un’orda di sei persone, quattro uomini e due donne, che ha aggredito e insultato la coppia. ferito amico della ... Leggi su newsmondo (Di domenica 20 settembre 2020) Aggressione anei confronti di una coppia gay, “rea” di essersi baciata. In sei li hanno aggrediti, unli ha difesi e è stato, colpito con un bicchiere in testa.– Un’aggressione sfociata indavanti a Palazzo Moroni. Protagonisti della vicenda due ragazzi, Marlon (21 anni di Mestre) e Mattias (26 anni, locale), e un loro. La denuncia intorno alle 23 di sabato., aggressione gay I due, coppia gay, si sono baciati nel centro del capoluogo veneto mentre passeggiavano mano nella mano. Il gesto hato un’orda di sei persone, quattro uomini e due donne, che ha aggredito e insultato la coppia.della ...

mattinodipadova : OMOFOBIA / Aggrediti per un bacio in piazza a Padova, ferito anche un amico accorso a difenderli - messveneto : Aggrediti a Padova per bacio gay, ferito l’amico che li difende. In sei li prendono a calci e pugni - angy_angy67 : RT @markkno68939488: A me quest'Italia di omofobi, fascisti e sovranisti fa letteralmente schifo! - gattorosarosa : RT @gayit: #Padova, coppia gay aggredita da 6 persone per un bacio: 5 punti di sutura in testa - VIDEO - markkno68939488 : RT @markkno68939488: A me quest'Italia di omofobi, fascisti e sovranisti fa letteralmente schifo! -