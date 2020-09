Oroscopo Branko oggi Domenica 20 Settembre 2020, previsioni segno per segno (Di domenica 20 settembre 2020) ARIETE Inizio autunno decisivo. Con Venere e Marte sei tra le donne più cupidose, ma il resto del cielo pretende cautela, pazienza e attenzione con soldi e lavoro. AMORE: Ansie pratiche. Ma Marte nel segno e Venere complice ballano la danza della seduzione: affascini e vibri! SALUTE: Vuoi e puoi correre più forte di un campione di Formula 1, ma fretta ed eccessi dal 23… ti fanno sbandare! SOLDI: Tanto da fare, con foga, e vuoi fare di più. Occhio ai rischi inutili. La luna nuova del diciassette mette in risalto il tuo settore lavorativo, quindi se stai cercando un nuovo lavoro o vuoi intraprendere più progetti nella tua posizione attuale, sei fortunato (sesta casa solare). Quando il sole si sposta nel settore della tua partnership il 22 Settembre, osserva come la tua attenzione si rivolge alla tua ... Leggi su controcopertina (Di domenica 20 settembre 2020) ARIETE Inizio autunno decisivo. Con Venere e Marte sei tra le donne più cupidose, ma il resto del cielo pretende cautela, pazienza e attenzione con soldi e lavoro. AMORE: Ansie pratiche. Ma Marte nele Venere complice ballano la danza della seduzione: affascini e vibri! SALUTE: Vuoi e puoi correre più forte di un campione di Formula 1, ma fretta ed eccessi dal 23… ti fanno sbandare! SOLDI: Tanto da fare, con foga, e vuoi fare di più. Occhio ai rischi inutili. La luna nuova del diciassette mette in risalto il tuo settore lavorativo, quindi se stai cercando un nuovo lavoro o vuoi intraprendere più progetti nella tua posizione attuale, sei fortunato (sesta casa solare). Quando il sole si sposta nel settore della tua partnership il 22, osserva come la tua attenzione si rivolge alla tua ...

