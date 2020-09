Oroscopo Branko oggi Domenica 20 Settembre 2020, previsioni del giorno (Di domenica 20 settembre 2020) ARIETE Inizio autunno decisivo. Con Venere e Marte sei tra le donne più cupidose, ma il resto del cielo pretende cautela, pazienza e attenzione con soldi e lavoro. AMORE: Ansie pratiche. Ma Marte nel segno e Venere complice ballano la danza della seduzione: affascini e vibri! SALUTE: Vuoi e puoi correre più forte di un campione di Formula 1, ma fretta ed eccessi dal 23… ti fanno sbandare! SOLDI: Tanto da fare, con foga, e vuoi fare di più. Occhio ai rischi inutili. giorno FORTUNATO: Domenica 20 TORO Per Cupido ora sei tra le “brutte anatroccolo”… ma è solo questione di giorni e, anche se c’è da affrontare una serie di piccole urgenze, con Giove complice l’autunno alla fine non ti deluderà. AMORE: Il cielo ostile di fine estate ti ha lasciato single o, nel tira e molla con il ... Leggi su controcopertina (Di domenica 20 settembre 2020) ARIETE Inizio autunno decisivo. Con Venere e Marte sei tra le donne più cupidose, ma il resto del cielo pretende cautela, pazienza e attenzione con soldi e lavoro. AMORE: Ansie pratiche. Ma Marte nel segno e Venere complice ballano la danza della seduzione: affascini e vibri! SALUTE: Vuoi e puoi correre più forte di un campione di Formula 1, ma fretta ed eccessi dal 23… ti fanno sbandare! SOLDI: Tanto da fare, con foga, e vuoi fare di più. Occhio ai rischi inutili.FORTUNATO:20 TORO Per Cupido ora sei tra le “brutte anatroccolo”… ma è solo questione di giorni e, anche se c’è da affrontare una serie di piccole urgenze, con Giove complice l’autunno alla fine non ti deluderà. AMORE: Il cielo ostile di fine estate ti ha lasciato single o, nel tira e molla con il ...

