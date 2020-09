Oltre 46 milioni di italiani al voto per il Referendum sul taglio dei parlamentari. Elezioni anche in 7 regioni e in 957 comuni (Di domenica 20 settembre 2020) Oltre 46 milioni di italiani sono chiamati alle urne per il Referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari, in un totale di 61.622 sezioni. Gli elettori residenti all’estero, che votano per corrispondenza, sono 4.537.308. Sempre oggi e domani si voterà per le suppletive del Senato della Repubblica, le regionali e le amministrative (in Sicilia l’appuntamento per le amministrative sarà il 4 e 5 ottobre, in Sardegna il 25 e 26 ottobre). Per le Elezioni suppletive del Senato della Repubblica, gli aventi diritto al voto sono 427.824 per la Sardegna (Collegio uninominale 03 Sassari) in 581 sezioni e 326.475 per il Veneto (Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona) in 393 sezioni. DOVE SI VOTA. Le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 20 settembre 2020)46disono chiamati alle urne per ilcostituzionale per ildei, in un totale di 61.622 sezioni. Gli elettori residenti all’estero, che votano per corrispondenza, sono 4.537.308. Sempre oggi e domani si voterà per le suppletive del Senato della Repubblica, le regionali e le amministrative (in Sicilia l’appuntamento per le amministrative sarà il 4 e 5 ottobre, in Sardegna il 25 e 26 ottobre). Per lesuppletive del Senato della Repubblica, gli aventi diritto alsono 427.824 per la Sardegna (Collegio uninominale 03 Sassari) in 581 sezioni e 326.475 per il Veneto (Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona) in 393 sezioni. DOVE SI VOTA. Le ...

carlosibilia : Sequestrati oltre 5 milioni e mezzo di euro e quasi 4 tonnellate di cocaina. Grazie alla @poliziadistato è stata sm… - Agenzia_Ansa : Al voto oltre 46 milioni di elettori #Referendum #Regionali #Comunali #ANSA - Viminale : Alle urne il #20settembre e #21settembre per #ReferendumCostituzionale ed #elezioni #suppletive, #regionali,… - 19484893 : RT @Pupi18054216: Continuo veramente a non capire come si fa a tenere in ostaggio un paese con una malattia che fa un morto ogni 6 milioni… - vivere_sardegna : Elezioni: aperti alle 7 i seggi, oltre 46 milioni al voto -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre milioni Elezioni: insediati i seggi elettorali, oltre 46 milioni al voto Agenzia ANSA Referendum e comunali (a Bollate, Baranzate, Saronno, Origgio, Turate): seggi aperti

Seggi aperti dalle 7 di domenica fino alle 23 e poi lunedì dalle 7 alle 15 in tutta la Lombardia e l’Italia. Si vota per per il referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari. Nel ...

Giornata Internazionale della Pace: Save the Children, 415 milioni di bambini...

; in Yemen, in piena emergenza, i bombardamenti sono più che raddoppiati rispetto a fine 2019, in Siria sono stati colpiti 84 ospedali e presidi sanitari dallo scorso dicembre Alla vigilia della Giorn ...

Gas naturale e fracking: i possibili rischi ambientali se venisse fatto in Europa

Questa tecnica di estrazione ha rivoluzionato il settore energetico statunitense fornendo una nuova fonte di gas naturale per produrre elettricità e per l’esportazione. Altri paesi come la Cina, la Ru ...

Seggi aperti dalle 7 di domenica fino alle 23 e poi lunedì dalle 7 alle 15 in tutta la Lombardia e l’Italia. Si vota per per il referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari. Nel ...; in Yemen, in piena emergenza, i bombardamenti sono più che raddoppiati rispetto a fine 2019, in Siria sono stati colpiti 84 ospedali e presidi sanitari dallo scorso dicembre Alla vigilia della Giorn ...Questa tecnica di estrazione ha rivoluzionato il settore energetico statunitense fornendo una nuova fonte di gas naturale per produrre elettricità e per l’esportazione. Altri paesi come la Cina, la Ru ...